Makas atan araç ikiye bölündü!
Kartal sahil yolunda makas atan otomobil ikiye bölündü.
GÜNDEM 17.11.2020, 02:59
İstanbul Kartal sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi.
Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi.
Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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