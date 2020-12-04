MAK Başkanı Kulat'tan Asgari Ücret Komisyonu'na çağrı!
Asgari Ücreti Tespit Komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için toplanırken toplumun çeşitli kesimlerinden komisyona önemli uyarılar geliyor.
GÜNDEM 04.12.2020, 00:21
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'ndaki üyelere vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne alarak bir ücret kararı vermeleri tavsiyesinde bulunan Kulat, şu tavsiyede bulundu:
"Asgari ücreti belirleyenlere tavsiye;
Ailesini geçindirmek zorunda olan 1 çalışana;sadece 1 çocuğunuzun 1 ay boyunca yeme, içme, barınma, harçlık, özel okul taksidi vs. hesaplayın ve çalışanlara tüm ailesinin ihtiyacı için sizin tek çocuğunuza verdiğinizi verin. Razı olurlar."
ASGARİ ÜCRETİ belirleyenlere tavsiye;Ailesini geçindirmek zorunda olan 1 çalışana; SADECE 1 ÇOCUĞUNUZUN 1 AY BOYUNCA YEME, İÇME, BARINMA, HARCLIK, ÖZEL OKUL TAKSİDİ vs. hesaplayın ve çalışanlara TÜM AİLESİNİN İHTİYACI için sizin tek çocuğunuza verdiğinizi verin.Razı olurlar.
— Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 3, 2020
ASGARİ ÜCRETİ belirleyenlere tavsiye;Ailesini geçindirmek zorunda olan 1 çalışana; SADECE 1 ÇOCUĞUNUZUN 1 AY BOYUNCA YEME, İÇME, BARINMA, HARCLIK, ÖZEL OKUL TAKSİDİ vs. hesaplayın ve çalışanlara TÜM AİLESİNİN İHTİYACI için sizin tek çocuğunuza verdiğinizi verin.Razı olurlar. pushfn('ads'); — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 3, 2020
Ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'ndaki üyelere vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne alarak bir ücret kararı vermeleri tavsiyesinde bulunan Kulat, şu tavsiyede bulundu:
"Asgari ücreti belirleyenlere tavsiye;
Ailesini geçindirmek zorunda olan 1 çalışana;sadece 1 çocuğunuzun 1 ay boyunca yeme, içme, barınma, harçlık, özel okul taksidi vs. hesaplayın ve çalışanlara tüm ailesinin ihtiyacı için sizin tek çocuğunuza verdiğinizi verin. Razı olurlar."
ASGARİ ÜCRETİ belirleyenlere tavsiye;Ailesini geçindirmek zorunda olan 1 çalışana; SADECE 1 ÇOCUĞUNUZUN 1 AY BOYUNCA YEME, İÇME, BARINMA, HARCLIK, ÖZEL OKUL TAKSİDİ vs. hesaplayın ve çalışanlara TÜM AİLESİNİN İHTİYACI için sizin tek çocuğunuza verdiğinizi verin.Razı olurlar.
— Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 3, 2020
ASGARİ ÜCRETİ belirleyenlere tavsiye;Ailesini geçindirmek zorunda olan 1 çalışana; SADECE 1 ÇOCUĞUNUZUN 1 AY BOYUNCA YEME, İÇME, BARINMA, HARCLIK, ÖZEL OKUL TAKSİDİ vs. hesaplayın ve çalışanlara TÜM AİLESİNİN İHTİYACI için sizin tek çocuğunuza verdiğinizi verin.Razı olurlar. pushfn('ads'); — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 3, 2020
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