MAK Başkanı Kulat'tan Asgari Ücret Komisyonu'na çağrı!

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'ndaki üyelere vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne alarak bir ücret kararı vermeleri tavsiyesinde bulunan Kulat, şu tavsiyede bulundu:

"Asgari ücreti belirleyenlere tavsiye;

Ailesini geçindirmek zorunda olan 1 çalışana;sadece 1 çocuğunuzun 1 ay boyunca yeme, içme, barınma, harçlık, özel okul taksidi vs. hesaplayın ve çalışanlara tüm ailesinin ihtiyacı için sizin tek çocuğunuza verdiğinizi verin. Razı olurlar."



