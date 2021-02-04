Mahmut Tokdemir amca Hakk’a uğurlandı

Merhum Mahmut Tokdemir, Maltepe Osmangazi Camii’nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Merhum Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın askerlik arkadaşı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Mahmut Tokdemir rahmet-i Rahman’a uğurlandı. Ömrünün sonuna kadar Hakk’ın hâkim olması için malıyla ve canıyla cihat eden Mahmut Tokdermir, Milli Görüş partilerinde aldığı görevlerin yanı sıra İslam’a hizmet eden birçok vakfın ve derneğin de kuruculuğunda da yer aldı. Merhum Mahmut Tokdemir, dün Maltepe Orhangazi Camii’nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği cenazeye Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi Maltepe İlçe Başkanı Mustafa Akın ve Anadolu Gençlik Derneği ( AGD) Maltepe Şube Başkanı Erdoğan Demir Yürek, Maltepe İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, İmamet ve Hitabet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Ertürk’ün yanı sıra Saadet Partisi il-ilçe teşkilat mensupları, AGD il-ilçe teşkilat mensupları ve birçok STK üyesi iştirak etti.

Millî Gazete ailesi olarak merhum Mahmut Tokdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.



