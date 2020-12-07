TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, uçak motorları alanında Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden biridir. Mahmut Faruk Akşit, havacılık sanayisine yüksek kalitede ürün ve hizmet sunan, uluslararası çapta bir üretici ve tasarım merkezi olan TEI'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak önemli ve kritik işlere imza atmıştır. Havacılık alanında motorlar üreten TEI, TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin alt kuruluşudur. Peki, TEI Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in hayatı merak edilenler arasında. Mahmut Faruk Akşit'in biyografisi Mahmut Faruk Akşit kimdir? içeriğimizden okuyabilirsiniz...



1967 yılında Denizli’de doğan Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur.

Akademik çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde bulunan Rensselaer Polytechnic Institute’de sürdüren Akşit, Makina ve Havacılık Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında yüksek lisans, 1998 yılında da doktora derecelerini tamamlayarak 2004 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör unvanlarını aldı.

ABD’de bulunduğu sırada General Electric Corporate Ar-Ge Merkezi’nde 10 yıl boyunca sırasıyla Consultant Research Engineer, Senior Researcher, Static Seals Manager ve son olarak da Advanced Seals Research Team Leader olarak görev yaptı.

Akşit 2001 yılında Türkiye’ye dönerek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.

Kariyerine 2003 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde devam eden Akşit 2013 yılı Aralık ayında TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne atanmış olup Eylül 2019 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.

Akşit ayrıca, MILRES Millî Rüzgâr Türbini Geliştirilmesi Projesi Başkanlığı, ESAC Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Uluslararası Gaz Türbini Enstitüsü Isı Transferi Teknik Komitesi üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Profesör Akşit’in uçak motorları, gaz ve buhar türbinleri konularında 25 yılı aşkın tecrübesi, 16 değişik ülkede yayınlanmış 60’ın üzerinde patentleri, 150’ye yakın makale, tebliğ, NASA ve NATO teknik raporları ve benzeri bilimsel yayınları bulunmaktadır.

