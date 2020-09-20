Mahmud Abbas'a ABD ile diyalog baskısı!
Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerden ABD yönetimi ile görüşmesi için baskıya maruz kaldığını ancak Abbas'ı
GÜNDEM 20.09.2020, 04:13
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Filistin resmi televizyonuna açıklama yapan Alul, şu değerlendirmede bulundu:
"Başkan Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi ve İsrail'in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap kardeşlerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş baskılara maruz kalıyor, ancak bunu kabul etmiyor. Bu merhalede, Filistin'in tercihi meydan okumaya karşı durmaktır. Herkes onların Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek."
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria topraklarından bazı bölgelerin ilhakına ilişkin alınan kararın ardından 19 Mayıs'ta İsrail ve ABD ile imzalanmış tüm anlaşmalardan ve protokollerden çekildiğini ilan etmişti.
"Başkan Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi ve İsrail'in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap kardeşlerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş baskılara maruz kalıyor, ancak bunu kabul etmiyor. Bu merhalede, Filistin'in tercihi meydan okumaya karşı durmaktır. Herkes onların Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek."
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria topraklarından bazı bölgelerin ilhakına ilişkin alınan kararın ardından 19 Mayıs'ta İsrail ve ABD ile imzalanmış tüm anlaşmalardan ve protokollerden çekildiğini ilan etmişti.
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