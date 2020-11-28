Mahkum götüren polisler kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı

Kaza İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktıktan sonra dönüş yolunda gerçekleşti. İddiaya göre araç sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler de hastanelere akın etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

