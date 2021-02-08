Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: İnfaz durdurulsun

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulması yönünde karar verdi.

AYM'nin hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak.

Enis Berberoğlu hakkında kesinleşmiş bütün hükmün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verdi.

Mahkeme, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

