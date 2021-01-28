Mahkeme, ek ders ücretlerinin ödenmesine hükmetti

Mahkeme, OHAL Komisyonu kararıyla görevine iade edilenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesine hükmetti.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan ve OHAL kararıyla mesleğe geri dönen öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi talebinin reddedilmesini mahkemeye taşındı. Eğitim-Bir-Sen talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açtığımız davada, mahkeme dava konusu işlem olmasaydı, fiilen çalışma şartını yerine getireceğinden, üyemizin görevde olmadığı döneme ilişkin tüm ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine karar verdi.



Balıkesir 2. İdare Mahkemesi kararında, ek ders ücretinin davacının hukuka aykırı bir işlem yapmadığı gerekçesiyle zararının tazmin edilmesine hükmetti. Kamu görevinden çıkarılan ve daha sonra OHAL İnceleme Komisyonu kararı ile görevine iade edilen davacıya maaş alacaklarının faiz alacağı hesaplanmaksızın ödendiği belirtilen mahkeme kararında, “Davacıya yapılan maaş ödemesinin her bir maaş ödeme miktarına kendine ait maaş ödeme anından başlatılarak yasal faizinin ödenmesi gerektiği görülmektedir” gerekçesine yer verdi.

