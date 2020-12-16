Mahkeme ‘dijital mal varlığı’nı miras olarak saydı

Trafik kazasında eşini kaybeden bir kişi ölen eşinin iCloud hesabına erişim için yargıya başvurdu. Ölen eşinin iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses, mail kayıtları ve medya dosyalarına erişmek isteyen kişinin talebi Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme, yapılan başvurunun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek tereke (ölen kişiden kalan her şey) tespitinde yer almayacağına karar verdi. Ardından yapılan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi başvurusunda e-ticaret, hediye çekleri ve kuponlarının terekeye dahil olduğunu açıklayan şahıs, hesap erişimi için izin almayı başardı.

Avukat Yusuf Enes Arslan, ” Yabancı ülkelerde de dijital miras ile ilgili düzenlemeler yapılmadığı için birçok kişi mağdur oluyor. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından alınan karar bundan sonraki talepler için emsal teşkil edecektir. Dijital miras talepleri incelenirken üçünçü şahıslar ile yapılan yazışmalar, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için korunmalıdır. ” ifadelerini kullandı.

