Mahir Ünal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuk olduğu TV5 4. Güç programında İstanbul Sözleşmesi sorusuna cevap verdi. 2012 yılında AK Parti hükümeti tarafından imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “İstanbul Sözleşmesi bir paket. Bu paketin içinde ruh ve anlam olarak başka kapıları açan başka anahtarların olduğunu da zaman içerisinde görmeye başladık.” ifadesini kullandı. milligazete.com.tr’nin aktardığı habere göre Ünal, şöyle konuştu: “İstanbul Sözleşmesi 2012'de imzalanmış. İstanbul Sözleşmesine ilk baktığınız anda şu yönüyle size geliyor. Şiddet, aile içi şiddet ve kadına şiddet konusunda uluslararası bir sözleşme niteliğinde sizin önünüze çıkıyor fakat İstanbul Sözleşmesi’nin zaman içerisinde içeriğinin algılanma biçiminde de bir değişme ortaya çıktı. Farklı kapılar açmaya başladı. LGBTİ bugün bütün dünyada bir lobi faaliyeti yürütüyor. Bu konuda ABD Başkanı Sözcüsü bir açıklama yaptı bir hassasiyet ortaya koydu. Toplumu inançları ve değerleri olarak ele alıyoruz. Biz İstanbul Sözleşmesi’ni kadına şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi olarak kavrarken bir de baktık ki İstanbul Sözleşmesi başka bir anlama gelmeye başladı. İstanbul Sözleşmesi bir paket. Bu paketin içinde ruh ve anlam olarak başka kapıları açan başka anahtarların olduğunu da zaman içerisinde görmeye başladık. Bir sözleşme bir toplumun ahlakını bozamaz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanımızın tavrı son derecek açık, net.”

