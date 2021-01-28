Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı

CNN Türk canlı yayında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahir Ünal, "Seçilmiş bir cumhurbaşkanı siyasi olarak tarafsız olamaz, hukuki olarak tarafsız olur." dedi.

CHP'nin salgın sürecinde insanlara karamsar bir hava oluşturduğunu ve her kurumun meşruiyetini tartışma açtığını ileri süren Mahir Ünal, "Salgın başlar başlamaz Sağlık Bakanlığının verilerini tartışmaya açtılar, cenazeleri saymaya başladılar. Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığının yaptığı işleri tartışmaya açtılar. Bunun adı muhalefet değil. Muhalefet, siyaset üstü meselelerde milletin yanında durmaktır, ülkenin yanında durmaktır. Bunların yaptığına biz anti siyaset ve yıkım siyaseti diyoruz. Anti siyasetin, yıkım siyasetinin altlığı beşinci kol faaliyetidir. Bunun amacı da demokrasiyi ve ülkeyi müdahaleye hazır hale getirmektir." diye konuştu.



Parlamenter sistem tartışmalarına değinen Ünal, "Seçilmiş bir cumhurbaşkanı siyasi olarak tarafsız olamaz, hukuki olarak tarafsız olur'. Bunlar geçmişte başbakanlara tarafsızlık tartışması açıyorlar mıydı, başbakanla ilgili? Açmıyorlardı. Neden? Çünkü o başbakanın üzerinde vesayetin sigortası durumunda olan bir cumhurbaşkanı vardı." dedi.



Ünal, AK Parti'nin her ay üç ayrı şekilde ve üç firmaya Türkiye gündemi araştırması yaptırdığını ifade ederek, "2 yıldan beri hiç bir araştırmada, ne cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de AK Parti'nin oylarında bir değişiklik oldu. Yani Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor." şeklinde konuştu.

