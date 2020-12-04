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Maduro'dan flaş iddia: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada, ABD'nin eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini söyledi.
GÜNDEM 04.12.2020, 21:54
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basın mensuplarına online olarak düzenlediği toplantıda, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e Maduro’dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti. Maduro, “Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu” dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro’dan boşanmasını ‘öneren’ bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.
Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, “Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia” denildiğini ifade ederek, “Bu bir roman değil. Gerçek bu” dedi.
Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, “Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia” denildiğini ifade ederek, “Bu bir roman değil. Gerçek bu” dedi.
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