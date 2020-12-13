Madde madde CAATSA yaptırımları!

Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırım yasalarının uygulanmasını talep eden tasarının ABD Kongresi’nden sonra Senato’dan onay alması gözleri olası uygulanacak CAATSA yaptırım yasalarının içeriğine çevirdi. Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump’a sunulacak CAATSA yaptırım yasasında yer alan yaptırımları Millî Gazete ele aldı.

* ABD’nin Türkiye’ye yönelik uygulamak istediği CAATSA yaptırım yasalarının önünü açan Amerikan Ulusal Yetkilendirme Yasası ( NDAA), ABD Senato’sunda kabul edildi. Senato’dan önce ABD Kongresi’nde de kabul edilen önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak olan yasa tasarısında Türkiye’ye yönelik uygulanması düşünüler yaptırımları Millî Gazete ayrıntıları ile ele aldı.



Kısa adı CAATSA olan ‘ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’ ABD’nin, ülkelerin Rusya’dan askeri teçhizat satın almasının önüne geçmek için oluşturulmuş ve içinde 12 yaptırım maddesi olan bir yasa. Türkiye’nin de Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sonrası bu yasanın Türkiye’ye karşı uygulanması gündem oldu. Senato onayı sonrası yasa tasarısı önüne gelecek olan Trump, eğer tasarıyı imzalarsa 12 maddeden oluşan yaptırımlardan 5 tanesini seçmesi gerekecek.



Tasarının içinde orta ve ağır olarak ikiye ayrılan, birey veya kurumları hedef alabilecek söz konusu yaptırımlar ise şöyle, “ABD ithalat-ihracat bankası Eximbank’ın, yaptırım uygulanan kişiye ülkeden mal ve hizmet ithal etmesiyle ilişkili sigorta, garanti edinimi ve kredi uzatımı konularında onay vermeyecek.



Yaptırım uygulanan kişiye ABD’den herhangi bir dayanıklı mal veya teknoloji ithal etmesine izin verecek lisans veya yetki belgesi verilmeyecek. ABD’deki finans kurumları yaptırım uygulanan kişiye 10 milyon doların üstünde kredi vermeyecek. Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının yaptırım uygulanacak kişiye kredi vermemesi mümkün olacak.



Hedef alınan finans kurum ise, bu kurumun ABD piyasasındaki işlemlerinin kısıtlanması ve ABD devlet tahvillerine erişimi engellenecek. Yaptırım uygulanan kişiden mal ve hizmet tedarikinin durdurulmasına karar verilecek. Yaptırım uygulanan kişinin herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapması engellenecek. Yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olacak şekilde ödeme veya kredi aktarımı yapılması önlenecek. Yaptırım uygulanan kişinin ABD’de mülk edinmesi ve mülkle ilgili her türlü işlemi yapması engellenecek. ABD’li kişi veya kurumun yaptırım uygulanan tarafa yatırım yapması veya her türlü tahvil ürünü almasına izin verilmeyecek.



Yaptırımlarla hedeflenen kuruluş veya kişi ile ilgili şirketlerin çalışanlarına seyahat vizesi verilmeyecek. Yaptırım uygulanan tarafın yöneticileri ve yetkililerine bahsedilen yaptırımlar uygulanacak.

