Macron'un kirli sicili! Tam 43 camiyi kapattırdı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Ülkede Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını açıkladı. Darmanin, Macron'un önceki cumhurbaşkanlarından daha fazla camiyi ibadete kapattığının altını çizdi.



FRANSA İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele" adı altında ihbar hattı kuruldu.

Buna göre, insanlardan "çevresinde hareketlerinden şüphelenilen" kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde belirtilen telefonu araması isteniyor.

