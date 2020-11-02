Macron'un İslam düşmanlığının meyvesi! Camiye domuz kafası bırakıldı

Compiegne'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı restorasyon çalışmalarının yapıldığı Ulu Cami'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu sabah caminin avlusunda domuz kafası bulunduğu belirtildi.



Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikayette bulunulduğu aktarıldı. Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açılamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.



Fransa'nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

