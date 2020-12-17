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Macron'la görüşen iki lidere karantina!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de karantinaya girdi.

GÜNDEM 17.12.2020, 21:49
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Macron'la görüşen iki lidere karantina!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, hafta içinde kendisiyle görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tedbir amaçlı karantinaya alındı. Sanchez'in ardından karantinaya giren bir diğer isim de, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel oldu
Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanının Covid-19 testinin pozitif çıktığının duyurulmasından sonra bugünkü resmi programını iptal etti. Sanchez'in Madrid'deki Milli Kütüphane'deki bir etkinliğe Kral 6. Felipe ile katılması öngörülüyordu.
İspanya'da salgınla ilgili mevcut önlemlere göre Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle temasta olanlara 10 günlük karantina uygulanıyor.
İspanyol basınının Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, Sanchez'in 24 Aralık'a kadar ev karantinasında kalarak çalışmalarına buradan devam edeceği, resmi programlarının iptal olduğu belirtildi.
Diğer yandan, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren üstlenecek Portekiz'de Başbakan Antonio Costa da dün Paris'te Macron ile öğle yemeğinde ikili görüşme yapmıştı.
Resmi programı gereği 19-20 Aralık'ta Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya ziyareti öngörülen Costa'nın bugün Covid-19 testi olacağı ve daha sonra kararını vereceği bildirildi.
Gün içerisinde video konferans ile toplantıları olan Costa'da Covid-19 ile bağlantılı herhangi bir belirti görülmediği kaydedildi.
İspanya Başbakanı Sanchez'in ardından karantinaya giren bir diğer isim de, AB Konseyi Başkanı Charles Michel oldu.
Michel'e yapılan testin negatif çıkmasına rağmen, önlem amaçlı olarak karantinaya girdiği ifade edildi.
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