Macron ulusa seslendi! Ülke genelinde karantina ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Ekim Cuma gününden itibaren 1 Aralık'a kadar sürecek ülke genelinde karantina uygulanacağını açıkladı.

Ülke genelinde koronavirüsün hızlı yayıldığını belirten Macron, "Vaka sayısının genel nüfusa göre oranı son bir haftada ikiye katlandı" dedi.

Koronavirüste ilk dalgadan sonra Fransa'nın yine tehlikeli bir sınıra geldiğini vurgulayan Macron "Ülkemizde ikinci dalga ilkine göre çok daha ağır ve ölümcül olacak" diye konuştu.

Macron ayrıca son 24 saatte 36 binden fazla yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bilgisini verdi.

