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Macron şaşırttı: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır" demesi şaşırttı.

GÜNDEM 23.11.2020, 18:57
Macron şaşırttı: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Fransa’da Ermeni gönülleri derneğini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Dağlık Karabağ’a müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?" sorusuna "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır" diye yanıt verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf geldi.
Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeni derneği gönüllüleri ile buluşan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen Uluslararası hukuka, BM'nin tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Maliye müdahale ettik, çünkü teröristler bize saldırıyor diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ'da ise durum çok farklı" dedi.
Macron, Paris’teki Fransa’daki Ermeniler Fonu’na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ’dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni’ye" diyerek insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti.
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