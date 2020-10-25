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Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GÜNDEM 25.10.2020, 20:04
Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın 10. dakikasında konuk ekip Murat Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi takım Semih Kaya'nın golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol, 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. 
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 8'e yükseltirken Gençlerbirliği 4 puanda kaldı. 
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