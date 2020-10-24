Maç sonucu: BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Emre Kılınç ve 64. dakikada Radamel Falcao'dan geldi. Erzurumspor'un tek sayısını ise 45. dakikada penaltıdan Novikovas kaydetti. Öte yandan 73. dakikada ikinci sarı kartı gören Falcao takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Galatasaray 10 puana yükselirken BB Erzurumspor 7 puanda kaldı.

