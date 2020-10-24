Maç sonucu: Barcelona 1-3 Real Madrid

İspanya La Liga Santander 7. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan El Clasico'yu kazanan 3-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Maçın henüz 4. dakikasında Valverde ile öne geçen Real Madrid'e Katalan ekibi 7. dakikada 17 yaşındaki oyuncu Ansu Fati ile karşılık verdi. Ansu Fati tarihe geçmeye devam ediyor

Genç oyuncu El Clasico'da gol atan en genç oyuncu oldu. Ayrıca Ansu Fati, kariyerinde Real Madrid'e karşı ilk kez gol atma başarısı gösterdi. 17 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde, La Liga tarihinde ve İspanya Milli Takımı'nda gol atan genç oyuncu konumu durumunda. Fati ayrıca maç öncesi ekim ayının oyuncusu ödülünü de aldı.

İlk yarı karşılıklı goller

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Sergio Ramos sahnede

Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos 62. dakikada Barça ceza sahası içinde yerde kaldı hakem devam dedi. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Sergio Ramos 63. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Modric affetmedi

Real Madrid'de skoru Luka Modric belirledi. 69. dakikada Valverde'nin yerine oyuna giren Hırvat oyuncu 90. dakikada attığı golle skoru 3-1 yaptı.

Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.

