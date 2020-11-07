Maç sonrası Erol Bulut'tan Konyaspor maçı yorumu

Erol Bulut, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak, "Çok açık ve net. Basit hatalar yaptık. Çok fazla yaptık. Yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Rakip yarım pozisyonda 1-0 öne geçti. Jevtovic harika bir gol attı. Sonra da disiplinden koptuk. Daha sonra giren oyuncular da istediğimiz performansı sergileyemedi. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Milli maç arası da var. Hatalarımızı görüp çalışmamız lazım. Biz birlikte kazanıyorduk bugün de birlikte kaybettik. Dersleri çıkaracağız. " dedi.

Erol Bulut, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bu hafta içi birçok şey üzerine çalıştık. Duran toplara da çalıştık ama bugün oyuncularım çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıtamadılar. "

