Maç sırasında NBA yıldızından mide bulandırıcı hareket!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldızlarından Anthony Davis, takımı Los Angeles Lakers'ın dün Phoenix Suns'la yaptığı maça yaptığı hareket ile damga vurdu. Yedi kez kez all-star olan Anthony Davis, ay başında kontratını 190 milyon dolar karşılığında 5 yıllığına uzatmıştı. 27 yaşındaki Davis, takımının son hazırlık maçında 35 sayı atarak en skorer isim olmasından daha çok dikkat çeken bir harekette bulundu.



NBA yıldızı takımı Los Angeles Lakers dün Phoenix Suns'la sahada mücadele ederken saha kenarında tırnaklarını kesti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekmenin yanı sıra mide bulandırıcı olmasıyla dikkat çekti.



Anthony Davis is trimming his toe nails on the bench. ??(via @pickuphoop) pic.twitter.com/KmjTwvJBdP

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 19, 2020



