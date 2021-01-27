Maaş zammı bir ayda eridi

Ocak ayında gıda fiyatlarındaki bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranındaki artış, memur ve emeklilere yapılan yüzde 7,3 oranındaki zam oranlarının yarısının bir ay içinde erimesine neden oldu.

Vatandaşın en önemli harcama kalemi olan gıda fiyatlarındaki yüksek artışın önü alınamıyor. 2020 yılında gıda fiyatlarındaki enflasyon oranı resmi rakamlarda bile yüzde 20’leri bulurken, 2021 yılı ocak ayındaki gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Yaşanan bu artışlar ise dar ve sabit gelirli çalışanların maaşlarına yapılan zamların buhar olmasına neden oldu. Bu ay başında memur ve memur emeklilerine yüzde 7,3, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 8,36 oranında zam yapıldı. Ancak sadece ocak ayında gıda artışında yaşanan yüzde 3,6 zam, memur ve emeklilere verilen zamların yarısı bir ay içinde buhar oldu.



Zamları buhar olanlar sadece memur ve emekliler olmadı. Aralık ayında yüzde 20’yi bulan gıda enflasyonu oranı, Ocak ayında yaşanan artış ile asgari ücretliye yapılan yüzde 21,56 oranındaki zammın da buhar olmasına neden oldu. 500 TL’yi bulan asgari ücret zammı sadece gıda fiyatları karşısında da değil, ev kirası ve faturalara yapılan zamlar ile de yok olurken işçi adeta borçlu çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun AR-GE birimi KAMUAR tarafından paylaşılan verilere göre, bu yıl Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 23,4, et-balık fiyatlarında 19,1 süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 21,4 oranında artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 47,5 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 35,1, sebze fiyatları yüzde 51,6 ve bakliyat fiyatları da son bir yılda yüzde 30,8 oranında arttı.

