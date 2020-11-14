Maaile Dergisi 5. yaşını kutluyor: Sosyal medya çalışması ilgi gördü

Milli Gazete’nin ‘Kadın ve Aile Dergisi’ olarak her ay okurlarına, “bir olmak bize iyi gelecek” sloganı ile sunduğu Maaile Dergisi 5. yaşını kutluyor. Maaile Dergisi, dün akşam saatlerinde sosyal medya çalışması yaptı. Çalışma hemen her kesimden büyük ilgi gördü.

İslam’ın ailevi değerlerini topluma yeniden hatırlatmak amacıyla yola çıkan Maaile dergisi 5 yıllık emeğini taçlandırmak için sosyal medya çalışması gerçekleştirdi. Kasım ayında 49. sayısını çıkaran Maaile dergisi, sosyal medya platformu Twitter'da dün saat 21:00'da Trending Topics (TT) yani 'popüler başlık' çalışması yaptı. Twitter’da Maaile Dergisi hakkında bazı görüş ve düşünceler şöyle: “Her sayısında "dava"Her sayfasında "fikir"Her paragrafında "şahsiyet"Her cümlesinde "karakter"Her kelimesinde "aile"Her harfinde "ruh"; var!Fedakârlık, samimiyet, sevgi, muhabbet var...Maaile dergisi, Milli Gazete yayın grubunun yüz aklarındandır... Aileyi ve kadını istismar eden bütün dergilerden farklıdır. Kapak konularıyla, mesajlarıyla, dosyalarıyla, röportajlarıyla, makaleleriyle sadece fikir verir. Maaile magazinden uzaktır. İyi ki MAAİLE var… (Mustafa Kurdaş, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni)“En tehlikeli yeri “aile, ev” olarak zihinlerde kodlamaya çalışan küresel operasyona karşı, akıntıya karşı, rüzgara karşı, Milli Gazetemizin aile dergisi #maaile5yaşında.” ( Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi Konya Milletvekili) Aile, toplumun en önemli yapı taşıdır. Aileye yönelik tahribatın arttığı bir dönemde, aileyi öne çıkararak hayırlı çalışmalara imza atan Maaile Dergisi'nin 5. yılını kutluyor, nice başarılı sayılar çıkarmalarını temenni ediyorum. #maaile5yaşında” (Ebru Asiltürk, Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı)“Aile anlayışımızın bir uçuruma sürüklenmeye çalışıldığı şu günlerde, mücahedesini kalemle ve fikirle yapan Maaile Dergisi'ni tebrik ediyorum. Allah nice yıllar hayırlı çalışmalar yapmayı nasip eylesin. #Maaile5Yaşında”(Salih Turhan (AGD ve MGV Genel Başkanı) “Emek, gayret, istikrar...Her ay yazı göndermesi lezzetli bir dergi.Beşinci yılını tebrik ediyorum #maaile5yasında” (Merve Aydın Küçük, AGD Kadın Kolları Genel Başkanı)

