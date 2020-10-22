M. Emin Yıldırım Hocaefendi ile Gençlik ve İman Programları başlıyor!

Sayısız manevi ikramların bahşedildiği rahmet ayı olan Rebiülevvel ayı programlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Muhterem Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi'nin gençlerle baş başa gerçekleştirdiği ve her ay bir konunun ele alınacağı Gençlerle Ahlâk Üzerine programları bu akşam Siyer TV'de başlıyor.

Hz. Peygamber’i doğru anlama ve anlatma, imanın pratikteki karşılığı olan “ahlak”la ilgili Sahabe hayatından örnekler, İslâm tarihinden parçalar, âbide şahsiyetlere dair tüm ayrıntılar bu programda...

“Gençlik ve İman Meseleleri - Gençlerle Ahlâk Üzerine” başlığı altında gerçekleştirecek program ,,, kadar devam edecek.

Bu enfes programları her ay 21.00’de Siyer Tv Youtube kanalından canlı olarak izleyebileceksiniz...

Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi'nin anlatımıyla Zilhicce Geceleri Sohbetleri bu akşam 21.00’da Siyer Vakfı'nda başlayacak...



