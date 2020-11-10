Lütfi Elvan’dan ilk açıklama: "Devir teslim töreni yapılmayacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan’dan ilk açıklama geldi. Elvan, "Devir teslim töreni yapılmayacak" dedi.
GÜNDEM 10.11.2020, 12:13
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonucu göreve, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ilk açıklamasında bakanlık için, “Sürpriz oldu” dedi. Bakan Elvan, görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın sağlık problemleri sebebiyle devir teslim töreninin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan gazetecilerin sorularını cevaplayarak, "Sürpriz oldu. Berat Bey'in Sağlık problemi nedeniyle devir teslim gerçekleştiremeyeceğiz. Berat Bey'le görüştük, biz de teşekkür ettik hizmetlerinden dolayı. O da bize başarılar diledi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ilk açıklamasında bakanlık için, “Sürpriz oldu” dedi. Bakan Elvan, görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın sağlık problemleri sebebiyle devir teslim töreninin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan gazetecilerin sorularını cevaplayarak, "Sürpriz oldu. Berat Bey'in Sağlık problemi nedeniyle devir teslim gerçekleştiremeyeceğiz. Berat Bey'le görüştük, biz de teşekkür ettik hizmetlerinden dolayı. O da bize başarılar diledi" dedi.
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