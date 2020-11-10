Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte cevabı...



Lütfi Elvan 12 Mart 1962 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi.

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında sürdüren Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir. Şu anda (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekilidir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

