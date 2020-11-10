Lütfi Elvan hangi bölüm mezunu? Piyasalar nasıl karşılayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'ın üniversite eğitimiyle dikkat çekiyor.

AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı yapan Lütfü Elvan, maden mühendisliği bölümünü bitirdi.

Teknik bir bölümden mezun olan Lütfi Elvan'ın ekonomiye dair en önemli eğitimi ise İngiltere'deki yüksek lisans eğitimi alması.

Berat Albayrak'tan boşalan koltuğa temelden bir ekonomi eğitimi olmayan Lütfi Elvan'ın getirilmesini ekonomi piyasalarında nasıl yankı bulacağı ise merak ediliyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın istifası piyasalarda olumlu etki yaparken yeni Heni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ise ekonomi çevrelerinde nasıl bir karşılık bulacağı şimdiden merak konusu oldu.

Lütfi Elvan kimdir?

