Lukas Podolski'den Mesut Özil açıklaması! Haksızlık yapıyorlar

Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan ünlü futbolcu Lukas Podolski Almanya Milli Takımı ve Arsenal'den arkadaşı Mesut Özil'e İngiliz kulübünde kadro dışında bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Podolski, Mesut Özil'in geçen yıllarda Arsenal'e çok önemli hizmetler ettiğini belirterek haksızlığa uğradığını ifade etti.. Yıldız futbolcu açıklamasında, "İşlerin arka planında neler oldu bilemiyorum ama o kötü bir şey yapmış olsa bile bunları haketmedi. Onun Arsenal için yaptıklarını düşününce durum daha da üzücü oluyor. Bu şekilde herkes kaybetmiş oluyor" dedi.

Özil'in hiç bir gerekçe ile kadro dışında kalmasını anlamadığını söyleyen Podolski, "Kulübüne veya takım arkadaşlarına hiçbir olumsuz davranışı olmadı. Bu birliktelik bu şekilde bitmemeli." diye konuştu

Podolski 3 yıllık Arsenal macerasında 1 FA Cup şampiyonluğu yaşamış ve Mesut Özil ile birlikte forma giymişti.

