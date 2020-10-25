Lukas Podolski bu sezon ilk golünü Başakşehir'e attı
Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, bu sezon ilk golünü Başakşehir'e atma başarısı gösterdi.
GÜNDEM 25.10.2020, 18:46
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i karşılaşan Antalyaspor'da Lukas Podolski bu sezonun ilk golünü attı.
Antalyaspor formasını giyen geçen sezondan beri giyen Lukas Podolski 9 lig maçında 2 gol atmıştı. Bu sezon ligin 6. haftasında Başakşehir'e ilk golünü atan Lukas Podolski,performansını yükseltmeye başladı.
35 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalyaspor'un 5-1 mağlup olduğu maçın 14. dakikasında takımının tek golünü kaydeden isim oldu.Bir şutu da direkten dönen Podolski, bu sezon Süper Lig'de performans sergilediği maç sayısını 6'ya çıktı.
Öte yandan Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Amilton, Başakşehir maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Antalyaspor bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini dış sahada yaşadı. Ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı.
Antalyaspor formasını giyen geçen sezondan beri giyen Lukas Podolski 9 lig maçında 2 gol atmıştı. Bu sezon ligin 6. haftasında Başakşehir'e ilk golünü atan Lukas Podolski,performansını yükseltmeye başladı.
35 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalyaspor'un 5-1 mağlup olduğu maçın 14. dakikasında takımının tek golünü kaydeden isim oldu.Bir şutu da direkten dönen Podolski, bu sezon Süper Lig'de performans sergilediği maç sayısını 6'ya çıktı.
Öte yandan Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Amilton, Başakşehir maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Antalyaspor bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini dış sahada yaşadı. Ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı.
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