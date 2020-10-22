Luis Suarez'in Bayern Münih şansızlığı! 12 golü izledi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, sahasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı.

Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sezon başında Barcelona'dan olaylı şekilde ayrılan ve Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Geçen sezon Devler Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da forma giyen Suarez, yeni takımıyla yeniden Alman ekibiyle karşılaştı.

2015 yılından beri Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanlarda gol atamayan Luis Suarez, son 2 Şampiyonlar Ligi maçında tam 12 Bayern Münih golü izledi.

