Luciano kefil oldu! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Flamengo'nun genç yıldızı Lincoln, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Ali Koç ve yönetimi Ocak ayında kadrosuna kanat takviyesi yapmak için hamleler yapmak istiyor. Bonservis getirecek potansiyelli isimlere de yönelen Fenerbahçe’de rota Brezilya’ya döndü. 20 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin eski savunmacısı Luciano'dan olumlu referans geldi.



İngiliz takımlarının da takibinde olan Lincoln, kanatlarda da oynayabiliyor. Brezilya U20 Takımı'nda 11 maçta 4 gol, U17'de 18 maçta 9 gol atarak dikkat çeken 1.78 boyundaki Lincoln'ün kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Flamengo ile bu yıl 14 lig karşılaşmasında 272 dakika süre alan başarılı oyuncu, 1 gol attı, 1 de asist kaydetti.

