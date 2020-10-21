Lozan mesajı verilerek iki yeni Navtex edildi
Türkiye tarafından açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni'nin Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM 21.10.2020, 07:01
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Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de bulunan adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırmasına karşı iki yeni Navtex yayımladı.
Yayımlanan iki yeni Navtex ile Yunanistan'ın 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal ettiği ilan edildi.
Yayımlanan iki yeni Navtex ile Yunanistan'ın 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal ettiği ilan edildi.
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