Lozan mesajı verilerek iki yeni Navtex edildi

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de bulunan adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırmasına karşı iki yeni Navtex yayımladı.

Yayımlanan iki yeni Navtex ile Yunanistan'ın 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal ettiği ilan edildi.

