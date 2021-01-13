Londra merkezli dev şirketten yıl sonu dolar kuru tahmini!
Londra merkezli dev şirket Capital Economics'den 2021 yıl sonu için dolar kuru tahmini geldi.
GÜNDEM 13.01.2021, 18:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının ardından Türk Lirası, yabancı paralar karşısında değer kazanmaya başladı. Dolar/TL 7,43 seviyesinde seyrediyor.
Koronavirüse karşı aşı uygulamalarının başlaması, Joe Biden’ın ABD’nin yeni başkanı seçilmesi sonrası piyasalarda başlayan olumluluk dalgasının daha sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor.
Londra merkezli bir ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi Capital Economics’den bu kapsamda dolar tahmini geldi. Capital Economics, dolar/TL’nin yıl sonunda 7 TL düzeyine gerilemesini bekliyor.
Kuruluş analisti Jason Tuvey, TCMB’nin daha geleneksel politikaya geçişinin ardından TL’de yükselişin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Tuvey, "Bankanın ortodoks politikası kalıcı olacak" dedi. Tuvey, dış finansman ortamının da aşılamaların artırdığı güven ortamında TL’deki güçlenmeyi destekleyeceğini söyledi.
Koronavirüse karşı aşı uygulamalarının başlaması, Joe Biden’ın ABD’nin yeni başkanı seçilmesi sonrası piyasalarda başlayan olumluluk dalgasının daha sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor.
Londra merkezli bir ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi Capital Economics’den bu kapsamda dolar tahmini geldi. Capital Economics, dolar/TL’nin yıl sonunda 7 TL düzeyine gerilemesini bekliyor.
Kuruluş analisti Jason Tuvey, TCMB’nin daha geleneksel politikaya geçişinin ardından TL’de yükselişin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Tuvey, "Bankanın ortodoks politikası kalıcı olacak" dedi. Tuvey, dış finansman ortamının da aşılamaların artırdığı güven ortamında TL’deki güçlenmeyi destekleyeceğini söyledi.
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