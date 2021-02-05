Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu

Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi , Tottenham Hotspur Stadı’nda konuk etti.

Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

