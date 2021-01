Lokum kıvamında et nasıl pişirilir? Et pişirmenin püf noktaları...

Çoğu kimse lokum kıvamında yumuşacık et yemenin hayalini kurar. Ancak bu etin nasıl pişirileceğini dair pek ayrıntılı bilgiye sahip olmayabiliyor.

Bu da can sıkıcı bir hale geliyor. Aslında et pişirmek için çok basit bir yöntem var.

Eti pişirirken nelere dikkat etmelisiniz, hangi malzemeleri kullanmalısınız, yağlı mı yoksa yağsız mı olmalı, et dinlendirirken ne kadar süre beklemelisiniz?...



Öncelikle et seçilirken mangal için ayrı, tencere yemekleri için ayrı, kebab tarifleri için ayrı etler kullanmak gerekir. Ama seçeceğiniz et mutlaka sinirsiz, güzelce temizlenmiş, yeterince dinlenmiş ve steril olmalıdır.

Izgara/Mangal yapacaksak, zeytinyağlı veya baharatlı marine yöntemini tercih etmek gerekir.

Çünkü süt ile marine edilen et mangala yapışabilir. Fakat tavada et yapacaksak süt ile marineyi tercih edebilirsiniz. Fırında et düşünüyorsanız da en uygun marine yöntemi yine zeytinyağlı olanı olacaktır.

Hayvanın güneş gören, sırt bölgesindeki etler daha yumuşak ve lezzetli olur. Seçilen et mutlaka sinirsiz olmalıdır. Bununla birlikte en az üç gün dinlendirilmelidir.

Yağı kararında olmalıdır. Yani ne fazla ne de az, orta yağlı olmalıdır.

Lezzetli ve lokum kıvamında et pişirmenin en önemli yolu sirke kullanmak…

Etin haşlama suyuna yalnızca iki kaşık sirke ekleyerek çok daha yumuşak olmasını sağlamak mümkün.

Bu yolla sadece lokum kıvamında bir et pişirmekle kalmaz yemeğin lezzetine de lezzet katarsınız.

Bununla birlikte dondurulmuş eti sirkeli suda bekletmek daha kısa sürede çözünmesine olanak sağlar.