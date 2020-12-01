Lokanta ve restoranlara saat sınırı geldi! İşte yeni çalışma saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2020’de İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam açıkladığı tedbirlere açıklama getiren genelgede önemli detaylar yer aldı. Buna göre artık hafta sonları kafe, lokanta, restoran tarzı yerlerden paket servis hizmeti verenler, hafta sonları sadece saat 10.00 ila 20.00 saatleri arasında paket servis verecekler.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı hafta sonları vatandaşlarımız paket servis imkanından sadece 10.00 ila 20.00 arasında faydalanabilecek.

Bu saatler dışında lokanta ve restoranlar da kapalı olacak.

