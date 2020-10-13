Locaların açılması hastalığın yayılmasına neden olur

Stadyumlarda bulunan localar, önümüzdeki hafta sonu oynanacak müsabakalarda yüzde 50 kapasiteli olarak açılacak. Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı, Millî Gazete’ye yaptığı değerlendirmede, “Loca gibi kapalı bir alanda yüzde 50 kapasite olması hastalığın yayılmasında ciddi bir artışa neden olabilir” dedi.

Koronavirüs salgını Türkiye’de gün geçtikçe artış göstermesine rağmen sosyal ve sportif aktivitelerdeki tedbirler gevşetiliyor. Geçtiğimiz günlerde futbol müsabakalarındaki seyirci yasaklarının bir kısmı kaldırıldı. Hafta sonu itibariyle stadyumlarda localar açılacak ve yüzde 50 kapasitede seyirci alınacak. Konuyla alakalı gazetemize konuşan Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı, risk uyarısında bulundu. Prof. Dr. Tacettin İnandı, “Her türlü sosyal etkileşim hastalığın artışına neden olur, bu açık bir durum. Spor etkinliklerinde loca gibi kapalı bir alanda % 50 kapasite olması da hastalığın yayılması konusunda bir artışa neden olabilir. Öte yandan bu tür etkinliklerde bağırma ve tezahürat da riski artıran önemli bir faaliyettir. Özellikle maskesiz kişilerin ağızlarından çıkan damlacıklar metrelerce uzağa gidebilir. Heyecanlı ve coşkulu kişilerin maske denetimi de zayıf olabilir. Bu yüzden loca gibi alanlarda risk daha yüksektir. Öte yandan tüm tedbirler alınsa sosyal mesafe ve maskeye kurallarına uyulsa bile bu tür etkinliklerde bulaşmanın düşük olmayacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.



Koronavirüs salgınının ülkemizdeki seyrini de değerlendiren İnandı, “Diğer yandan Türkiye hastalığı baskılamak, kontrol altına almaktan daha çok hafifletme stratejisini benimsemiş gözüküyor. Okulların açılması, ulaşım, spor ve turizm etkinliklerine izin bu yaklaşımı destekliyor. Hastaneleri tıkamayacak şekilde salgının seyrine izin veriliyor. Hastanelerin tıkanmaması için de hafif vakaların tedavisini evde yapıyor, ağır vakalar için de yoğun bakım ve solunum cihazı sayısını artırıyor. Hastalık ülkemizde hız kazanmış durumda. Sonbahar ve kış mevsimi ile birlikte daha büyük bir artış görülebilir. Salgın kontrol altına alınabilir, ölümler büyük ölçüde önlenebilir ve yaşam sürdürülebilir. Hedefimiz, stratejimiz bu olmalıdır” şeklinde konuştu.

