Liverpool'u Almanya'ya sokmadılar
Almanya, Liverpool'un ülkeye giriş için yaptığı özel talebi kabul etmedi ve İngiliz ekibine giriş izni vermedi.
GÜNDEM 05.02.2021, 02:25
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda 16 Şubat’ta Leipzig’e konuk olacak İngiliz temsilcisi Liverpool takımına yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş izni vermedi.
Alman Haber Ajansının (DPA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, Leipzig kulübünün rakibi Liverpool'un ülkeye girmesi için yaptığı özel talebin Federal Polis Teşkilatı tarafından reddedildiği belirtildi.
Bakanlığın Alman hükümeti tarafından bir hafta önce ülkeye girişlere ilişkin kabul ettiği düzenlemenin çok az istisna öngördüğüne işaret ettiği aktarılan haberde Federal Polisin Leipzig kulübüne, söz konusu durumun istisna teşkil etmediğini bildirdiği kaydedildi.
Alman hükümeti geçen hafta, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan Kovid-19 türlerinin yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini 17 Şubat’a kadar yasaklama kararı almış ve bu listede İngiltere’ye de yer vermişti.
Alman basınında yer alan haberlere göre Leipzig takımının, 8 Şubat Pazartesi'ne kadar UEFA’ya karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına ilişkin açıklama yapması gerekiyor.
Opsiyonlar arasında karşılaşmanın tarafsız sahada oynanmasının da yer aldığı aktarıldı.
Alman Haber Ajansının (DPA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, Leipzig kulübünün rakibi Liverpool'un ülkeye girmesi için yaptığı özel talebin Federal Polis Teşkilatı tarafından reddedildiği belirtildi.
Bakanlığın Alman hükümeti tarafından bir hafta önce ülkeye girişlere ilişkin kabul ettiği düzenlemenin çok az istisna öngördüğüne işaret ettiği aktarılan haberde Federal Polisin Leipzig kulübüne, söz konusu durumun istisna teşkil etmediğini bildirdiği kaydedildi.
Alman hükümeti geçen hafta, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan Kovid-19 türlerinin yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini 17 Şubat’a kadar yasaklama kararı almış ve bu listede İngiltere’ye de yer vermişti.
Alman basınında yer alan haberlere göre Leipzig takımının, 8 Şubat Pazartesi'ne kadar UEFA’ya karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına ilişkin açıklama yapması gerekiyor.
Opsiyonlar arasında karşılaşmanın tarafsız sahada oynanmasının da yer aldığı aktarıldı.
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