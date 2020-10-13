Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor
Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un isteğiyle Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gündeme geldi.
GÜNDEM 13.10.2020, 20:08
Kaleci Adrian'ın performansından memnun olmayan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un Uğurcan Çakır ısrarı sürüyor.
İngiliz basını, Ada ekibinin Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un yeniden kaleci arayışlarına başladığını yazdı. Trabzonspor, Uğurcan için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
İngiltere'de transfer dönemi 16 Ekim'de sona erecek.
Öte yandan, Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla karşılaşacak. Milli arayı olumlu geçiren Bordo-Mavililer, Başakşehir, Fenerbahçe (D) ve Kasımpaşa karşısında kritik maçlara çıkacak.
İngiliz basını, Ada ekibinin Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un yeniden kaleci arayışlarına başladığını yazdı. Trabzonspor, Uğurcan için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
İngiltere'de transfer dönemi 16 Ekim'de sona erecek.
Öte yandan, Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla karşılaşacak. Milli arayı olumlu geçiren Bordo-Mavililer, Başakşehir, Fenerbahçe (D) ve Kasımpaşa karşısında kritik maçlara çıkacak.
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