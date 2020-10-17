Liverpool'da van Dijk sakatlandı! Akıllara Muslera geldi...
Liverpool, Merseyside derbisinde Everton ile karşılaşırken, Hollandalı savunmacı van Dijk talihsiz bir sakatlık yaşadı.
GÜNDEM 17.10.2020, 19:15
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile berabere kaldı.
Mücadelede Liverpool'un Hollandalu savunmacısı van Dijk talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Müsabakanın 10. dakikasında Everton kalecisi Pickford'un müdahalesi sonrası van Dijk penaltı bekledi.
Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.
Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Gomez'e bıraktı.
Bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Mücadelede Liverpool'un Hollandalu savunmacısı van Dijk talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Müsabakanın 10. dakikasında Everton kalecisi Pickford'un müdahalesi sonrası van Dijk penaltı bekledi.
Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.
Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Gomez'e bıraktı.
Bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
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