Liverpool'da Matip şoku! Ozan Kabak ilk alternatif...
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, stoper oyuncusu Joel Matip'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.
GÜNDEM 02.02.2021, 02:54
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, stoper oyuncusu Joel Matip'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.
Son şampiyonun bir başka stoperi Virgil van Dijk da uzun süreli sakatlık yaşamıştı. Sezon başında takımdan Lovren ayrılırken son West Ham United maçında stoperde orta saha oyuncusu Henderson oynamak zorunda kalmıştı.
Yeni transfer milli oyuncu Ozan Kabak'ın gelir gelmez forma giyme ihtimali de bu durumda artmış oldu. Liverpool, transferin son günü Ben Davies'i de kadrosuna kattı
Son şampiyonun bir başka stoperi Virgil van Dijk da uzun süreli sakatlık yaşamıştı. Sezon başında takımdan Lovren ayrılırken son West Ham United maçında stoperde orta saha oyuncusu Henderson oynamak zorunda kalmıştı.
Yeni transfer milli oyuncu Ozan Kabak'ın gelir gelmez forma giyme ihtimali de bu durumda artmış oldu. Liverpool, transferin son günü Ben Davies'i de kadrosuna kattı
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