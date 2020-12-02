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Liverpool'da Alisson Becker şoku!
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, sakatlığı yüzünden 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak.
GÜNDEM 02.12.2020, 12:12
28 yaşındaki file bekçisinin, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasındaki Ajax karşılaşmasının kadrosuna alınmamasının sebebi belli oldu.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Test sonucu diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. Kaç maç kaçıracağını tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Fakat bu tip sakatlıkların 4-5 günde iyileştiğini görmedim. O yüzden 10 ila 14 gün süreceğini sanıyorum." ifadelerini kullandı.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Test sonucu diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. Kaç maç kaçıracağını tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Fakat bu tip sakatlıkların 4-5 günde iyileştiğini görmedim. O yüzden 10 ila 14 gün süreceğini sanıyorum." ifadelerini kullandı.
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