Liverpool, Lincoln City'yi 7-2 mağlup etti
Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. turu için deplasmanda karşılaştığı 3. Lig ekibi Lincoln City'yi 7-2 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.
GÜNDEM 25.09.2020, 07:58
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Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. turunda adeta gol olup yağdı. Premier Lig'in iki alt liginde mücadele eden Lincoln City ile karşılaşan Kırmızılar, karşılaşmadan 7-2 galip ayrıldı.
Liverpool'un gollerini Curtis Jones (2), Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino (2), Marko Grujic ve Divock Origi attı.
Lincoln City'nin golleri ise Adetayo Edun ile Lewis Montsma'dan geldi.
Liverpool'un gollerini Curtis Jones (2), Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino (2), Marko Grujic ve Divock Origi attı.
Lincoln City'nin golleri ise Adetayo Edun ile Lewis Montsma'dan geldi.
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