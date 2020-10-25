Liverpool kesenin ağzını açtı! Ozan Kabak için müthiş teklif

Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Jurgen Klopp'un ilk adayı olarak öne çıkan milli yıldızımız Ozan Kabak için görüşmelere başlandı. İngiliz devi Liverpool, Ozan Kabak için 20 milyon poundluk bir trasnfer teklifi sundu.

İngiliz basında çıkan haberlere göre; Liverpool, Schalke forması giyen Ozan Kabak için 20 milyon Pound'luk transfer teklifinde bulundu. Alman Kulübü ile İngiliz devi arasında görüşmeler başladı.

Jurgen Klopp'un beğendiği ve takımda görmek istediği Ozan Kabak, yaz transfer döneminde Liverpool'un kapısında dönüştü. Schalke, Covid-19 ile piyasa şartları değişmeden önce Ozan Kabak için 40 milyon Pound'luk bir bedel belirlemişti.

Jurgen Klopp, Van Dijk'ın ne zaman döneceğine ilişkin bir tarih olup olmadığı konusunda, "Dürüst olmak gerekirse bunu bilmek istemiyoruz. Zaman alacak, bu çok açık. Tüm insanların yapısı farklı ve o nedenle net bir tarih aralığı koymamalıyız. İyileşmenin ardından bir rehabilitasyon süreci ile bireysel olarak iyi hale gelecek ki her vücut, sakatlıkla farklı şekilde mücadele ediyor. Bu yüzden net bir tarihe gerek yok" ifadelerini kullandı. Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi an meselesi...

