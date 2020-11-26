Liverpool, evinde darbe yedi: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.

A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.

Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu



B Grubu



C Grubu



D Grubu



