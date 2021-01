Liste yayınlandı: İşte koronavirüs mutasyonu görülen ülkeler

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış türü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 35 ülkeye sıçradı. Koronavirüs mutasyonu son olarak Gürcistan'da tespit edildi. İşte ülke ülke motasyona uğramış koronavirüsün görüldüğü ülkeler...



Alman sağlık yetkilileri 29 Aralık'ta, koronavirüsün yeni varyantının Kasım ayından bu yana ülkede olduğunu söyledi. Yetkililer, varyantın sağlık sorunları olan ve hayatını kaybeden yaşlı bir hastada tespit edildiğini açıkladılar.

Ülke ayrıca, Londra’dan Frankfurt'a seyahat eden ve 20 Aralık'ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişide daha koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi.



ABD, Colorado'da bir kişide 29 Aralık günü koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi. Devlet sağlık yetkilileri, 20'li yaşlarında olan adamın herhangi bir seyahat yapmadığını açıklarken Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni mutasyonun büyük olasılıkla ülke genelinde dolaştığını söyledi.



Ülkede, New South Wales eyaletin baş sağlık görevlisi Kerry Chant, Birleşik Krallık'tan gelen bir uçuşun ardından Avustralya'nın New South Wales şehrinde koronavirüsün yeni varyantını taşıyan iki vakasının tespit edildiğini söyledi.



AFP’ye göre, Belçika’da Aralık başında en az dört kişide koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi.

Belçika Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yves Van Laethem, "Tespit edilen sayı çok değil ama daha fazla olması da imkansız değil" şeklinde konuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüsün yeni varyantının "sınırlı sayıda" bulunduğunu söyledi. Yetkili, vakaların yurt dışından geldiğini belirtirken hangi ülkeden ya da kaç kişide görüldüğü hakkında açıklama yapmadı.



Şili’den iki gün sonra Brezilya’da iki kişide koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi.



Geçtiğimiz Çarşamba günü, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede koronavirüsün yeni varyantının görüldüğünü duyurdu.

İngiltere'den Çin'e dönen 23 yaşındaki bir öğrencide tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün 14 Aralık'ta Şangay'da yapılan test sonrası ortaya çıktığı açıklandı.



Dünya Sağlık Örgütü, Noel haftasında Danimarka'da dokuz kişide koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.



Finlandiya Sağlık yetkilileri 28 Aralık Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, İngiltere'den kısa süre önce dönen bir Finlandiya vatandaşında koronavirüsün yeni varyantının görüldüğünü duyurdu.



Fransa koronavirüs mutasyonunun ilk vakasını Noel Günü'nde tespit etti.

Yetkililer, kişinin Londra'dan dönen bir Fransız vatandaşı olduğunu söyledi.



İngiltere, 23 Aralık'ta Güney Afrika'dan kaynaklanan farklı, muhtemelen daha bulaşıcı bir koronavirüs varyantı bulduğunu duyurdu.



Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi 28 Aralık'ta Güney Kore'de üç kişide koronavirüsün yeni varyantının görüldüğünü duyurdu.

22 Aralık'ta Londra'dan gelen bir ailenin varyanta sahip olduğu ve o zamandan beri karantinada oldukları belirtildi.



Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.

Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



Hindistan, 29 Aralık Salı günü sekiz kişide koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen kişilerin hepsinin İngiltere’den geldiği belirtilirken kişilerin karantinaya alındıkları ifade edildi.



Hollanda, İngiltere'den sonra koronavirüsün yeni varyantının bulduğunu açıklayan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu.

22 Aralık'ta Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yeni varyantın Amsterdam bölgesinde iki vakada bulunduğunu söyledi.



İngiltere, Eylül ayında koronavirüsün yeni varyantını bildiren ilk ülke oldu.

Aralık ayında Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni varyantın "kontrolden çıktığını" söyledi. Hancock, hükümeti daha sıkı karantina tedbirleri almaya ve birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeye çağırdı.



İrlanda Başbakanı Micheal Martin Çarşamba günü televizyonda yaptığı bir konuşmada, ülkede koronavirüsün yeni varyantının tahmin edilebilecek en kötü seviyede yayıldığını açıklarken herhangi bir rakam vermekten kaçındı.



İspanya’da sağlık yetkilileri 26 Aralık'ta ülkede koronavirüsün yeni varyantının görüldüğü dört kişi olduğunu açıkladı.

Bu kişilerin İngiltere'den gelen kişiler olduğunu belirten yetkililerden Madrid bölge hükümetinin sağlık şef yardımcısı Antonio Zapatero, "Hastalar ciddi şekilde hasta değil. Bu türün daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz, ancak daha ciddi hastalığa neden olmuyor" dedi.



İsrail, ülkede en az altı kişide koronavirüsün yeni varyantı tespit edildiğini duyurdu.

İsrailli araştırmacılar ise, düzinelerce şüpheli vaka olduğunu ve bu durumun mutasyonun ülkede hızla yayıldığını gösterdiğini açıkladı.



İsveç sağlık kurumunun 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'den ülkeye gelen bir yolcuda koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi. Yetkililer enfekte olan kişinin izole edildiğini ve daha sonra herhangi bir vakanın tespit edilmediğini açıkladı.



Kayak pistlerini Noel ve yeni yıl tatilleri döneminde açık tutan tek Avrupa ülkesi olan İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH) 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeni varyantının üç kişide görüldüğünü açıkladı.

Hastalardan ikisinin Birleşik Krallık'ta yaşayan ancak ülkeyi sık sık ziyaret eden kişiler olduğu belirtilirken Federal Halk Sağlığı Dairesi sözcüsü "Tüm yakın temaslılar belirlendi ve karantinaya alındı" dedi.



İtalyan yetkililer, İngiltere'den Roma'ya uçan bir çiftte koronavirüsün yeni varyantını tespit ettiklerini söylediler.



İzlanda Ulusal Yayın Servisi Salı günü, ülkeye seyahat eden 11 kişide koronavirüsün yeni varyantı tespit edildiğini duyurdu.

11 kişinin 10’unun İngiltere, birinin ise Danimarka’dan geldiği tespit edildi.



Japonya, Noel günü beş kişide koronavirüsün yeni varyantının görüldüğünü açıkladı.

28 Aralık itibarıyla yeni seyahat kurallarını açıklayan ülkeye gidişlerden 72 saat önce negatif test ve vardıklarında iki hafta karantina kuralı getirildi.



26 Aralık'ta Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir çiftte, koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi.Yetkililer çiftin yüksek riskli temasta olmadıklarını ve kendi kendilerini karantinaya aldıklarını açıkladı.



Lübnan Sağlık Bakanı, 21 Aralık'ta Londra'dan gelen bir kişide koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.



Akdeniz’de ada ülkesi olan Malta, geçtiğimiz Çarşamba günü üç koronavirüs mutasyonu vakası bildirdi.



Nijerya ve Güney Afrika koronavirüsün yeni varyantının ülkelerinde tespit edildiğini açıkladı.

24 Aralık'ta Nijerya, virüsün Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da bulunanlardan başka bir varyantının olduğunu açıkladı.



Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'tan gelen yolcuların ikisinde koronavirüs mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.



Pakistan, 29 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir uçaktaki altı yolcuda koronavirüsün yeni varyantının görüldüğünü duyurdu.

Pakistan yönetimi, 4 Ocak’a kadar İngiltere’ye seyahat yasağı uygulayacağını açıkladı.



Portekiz, 21 Aralık itibarıyla Portekiz'in özerk bölgesi Madeira adasında en az 18 koronavirüs varyantının tespit edildiğini açıkladı.



Singapur Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık günü ülkelerinde koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.



Güney Amerika’da ilk mutasyon vakası Şili’de görüldü.

Şili’de Sağlık Müsteşarı Paula Daza, Birleşik Krallık’tan seyahat eden bir kişide koronavirüsün yeni varyantı tespit edildiğini açıkladı.



Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiltere'den seyahat eden 10 yaşındaki bir erkek çocuk da dahil olmak üzere üç yolcuda koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.



Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün 15 kişide koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı. Koca, kişilerin karantina altına alındıklarını belirtti.

Koca, İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine, bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu duyurdu.



Ürdün geçtiğimiz hafta iki kişide koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, enfekte iki kişinin yakın zamanda İngiltere'den seyahat ettiğini ve her ikisinin de "çok sağlıklı” olduğunu söyledi.



Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Covid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini söyleyerek, yarın yapılması beklenen Covid-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da değerlendirileceğini dile getirdi.