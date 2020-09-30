Lise öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü için karar verildi

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akkökoğlu (54), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden öğrenci İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve yaralanan Arda Üzmez (16) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Irmak ve Üzmez'in avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Akkökoğlu'nun 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, denetimli serbestlikle tahliyesine karar verildiğini duyurdu.



Mehmet Akkökoğlu idaresindeki 16 S 1781 plakalı servis minibüsü, 30 Ekim 2019'da Bademli Mahallesi'ndeki yağ fabrikası önünde kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e çarpmıştı. Kaza yeri yakınındaki özel kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki genç yaralanmıştı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şimşek müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücü ise tutuklanmıştı. Bir önceki mahkemede savcı, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan sürücünün “taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasını talep etmişti.



