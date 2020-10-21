Lionel Messi'den yeni bir rekor! Cristiano Ronaldo'yu geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelen Barcelona'da Lionel Messi yeni bir gol rekoruna imza attı.

Penaltıdan attığı golle maçtaki gol perdesini açan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk futbolcu olmayı başardı. Son 14 sezonda üst üste gol atan Cristiano Ronaldo ise bu sezon golle tanışması durumunda seriyi 15 yıla çıkaracak.

Öte yandan Messi, Ferencvaros'a attığı golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma karşı gol atmış oldu.

